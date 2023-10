Antidiabete semaglutide usato come farmaco dimagrante | scatta allarme Ema

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) In circolazione penne con etichette false: cosa bisogna fareper il: in circolazione ci sono ‘penne’ falsificate. “L’agenzia europea delEma è stata informata da autorità nazionali del fatto che sono state identificate penne pre-riempite falsamente etichettateil medicinale per il diabete Ozempic (1 mg, soluzione iniettabile) presso grossisti in Ue e nel Regno Unito”, è la comunicazione con cui l’Ema allerta pazienti e operatori sanitari dell’area. Le penne, che secondo l’etichetta in tedesco avrebbero dovuto contenere ildiventato famoso anche perché il principio attivo si è rivelato efficace per perdere peso, provenivano da grossisti ...

