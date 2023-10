Anticipazioni Uomini e Donne puntata del 18 ottobre 2023

Leggi su zon

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nuoveper ladi oggi 18. Il dating show di Canale 5 condotto da Maria de Filippi anche oggi regalerà liti e storie d’amore ai telespettatori. Nelladi ieri protagonista è stata Roberta. Dopo aver chiuso la brevissima frequentazione con Ermes poichè lui non la corteggiava abbastanza, abbiamo visto la dama litigare con un cavaliere del parterre. Dopo essere stata accusata di essere troppo oppressiva, la dama è andata a prendere il cellulare per dimostrare di non aver fatto nulla di male ed effettivamente le prove sono state a suo favore. A centro studio anche Manuela con un nuovo corteggiatore e Carlo, con cui la conoscenza prosegue nonostante i dubbi e gli alti e bassi....