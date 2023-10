Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 18 ottobre 2023 | Trono Classico e Over

Leggi su tpi

(Di mercoledì 18 ottobre 2023), mercoledì 18è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, mercoledì 18, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diIl rapporto tra Gemma e Maurizio sembra arrivato davvero a un punto di non ritorno. Tra la dama e il cavaliere non sembra più possibile continuare il legame nonostante la donna speri in un cambio di direzione da parte del cavaliere. Assisteremo ...