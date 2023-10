Anticipazioni di Terra Amara della puntata di domani | giovedì 19 ottobre

Sarà amoreAmara: Fikret deve sfogarsi... Fekeli ha visto Mujgan e Fikret baciarsi . Dopo essersi recato sulla tomba di Yilmaz in cerca di risposte, l'uomo ha raggiunto il nipote ...Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 23 al 28 ottobre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.Torna oggi in tv un nuovo episodio di Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le trame della serie continuano ...