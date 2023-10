Animatore di un villaggio indagato per abusi su una bimba di 8 anni in Calabria

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Alessandro Nunziati La Procura di Vibo Valentia ha avviato un’indagine su undi 38a piede libero, per presunti… L'articolo proviene da Quilink.

E'accusato di aver abusato di una bambina di otto anni in uno stanzino di unturistico dove lavorava come, nella zona di Capo Vaticano ed è indagato a piede libero dalla Procura di Vibo Valentia con l'imputazione provvisoria di atti sessuali su minorenne. I ...

Abusi su una bimba di 8 anni, indagato un animatore del villaggio dove era stata in vacanza RaiNews

'Abusi su bimba di 8 anni', indagato animatore di un villaggio Agenzia ANSA

Un siciliano di 38 anni denunciato dai genitori della piccola, bolognesi: avrebbe abusato di lei mentre era in vacanza in un villaggio turistico in Calabria.Secondo quanto ricostruito l’indagato, un 38enne di origini siciliane, avrebbe adescato la bambina con una scusa ...