Anima Gemella | Stasera su Canale5 la Seconda Puntata della Fiction con Daniele Liotti

Stasera , 18 ottobre, in prima serata, alle 21:30 circa, su Canale 5 va in onda la seconda puntata di, la nuova serie che ci terrà compagnia per quattro settimane. La fiction, ambientata a Torino, ruota intorno al personaggio di Carlo , medico affascinante e di grande talento, che non ...

Cosa vedere stasera in tv Tanti film nella programmazione di stasera, ma anche serie tv, intrattenimento e attualità: i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. House of ...Torna la fiction con Daniele Liotti e Chiara Mastalli ambientata in una Torino sospesa tra realtà ed esoterismo: cosa succederà nel secondo episodio ...