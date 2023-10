Anima gemella stasera su Canale 5 con Daniele Liotti | trama e cast della puntata del 18 ottobre

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)in prima serata su5 tornasecondafiction con, 18, in prima serata, alle 21:30 circa, su5 va in onda la secondadi, la nuova serie che ci terrà compagnia per quattro settimane. La fiction, ambientata a Torino, ruota intorno al personaggio di Carlo, medico affascinante e di grande talento, che non ha ancora superato la mortemoglie Adele.di...