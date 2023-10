Anima Gemella | anticipazioni terza puntata di mercoledì 25 ottobre 2023

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)(Us Mediaset) S1 Ep3 – Carlo è convinto che Nina sia in pericolo, e che la minaccia arrivi dalla stessa persona che ha ucciso sua moglie. I due si avvicinano sempre di più, mentre Margherita mette in guardia il fidanzato contro la ragazza, che per lei non è altro che una truffatrice. Ma ecco che Nina, durante una visita alla casa del lago con Carlo, come guidata da Adele compie una scoperta molto importante. A chi apparteneva quanto ritrovato da Nina? Carlo, pur consapevole dell’importanza della domanda, è costretto a rimandare le indagini: un’improvista emergenza lo costringe a rientrare velocemente in ospedale.secondadi18S1 Ep2 – Tra Carlo e Nina ...