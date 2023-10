Anima Gemella | anticipazioni della terza puntata in onda il 25 ottobre su Canale 5

Cosa succederà nella terza puntata didel 25 ottobre Nella prima puntata Carlo ha deciso di superare il dolore della morte della moglie Adele voltando pagina con Margherita e ...

Anima Gemella, stasera in tv la seconda puntata: Nina sconvolta non vuole più vedere Carlo: cosa ha scoperto ilmessaggero.it

Anima gemella: le anticipazioni della seconda puntata Io Donna

Il dottor Melodia nasconde qualcosa: c’entra con la morte di Adele Stasera sta andando in onda la seconda puntata di Anima Gemella, la fiction di ...Le anticipazioni della terza puntata della serie tv Anima gemella prevista mercoledì 25 ottobre in prime time su Canale 5, rivelano che Carlo continuerà ad indagare per cercare di arrivare a scoprire ...