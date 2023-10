Andrea Giambruno | «Non mi rompessero il ca**o con i capelli» Il fuori onda choc di Striscia la Notizia – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)è finito (per la secvolta) nel mirino dila. Nella puntata di stasera – mercoledì 18 ottobre – il Tg satirico ha mostrato in prima serata undella trasmissione condotta dal giornalista Mediaset Diario del Giorno, su Rete4. Nell’estratto, il compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni si lamenta delle critiche ricevute per il suo «ciuffo» che «crescerà con gli ascolti», aveva già detto in un’intervista al settimanale Chi. «Ma non miilcol ciuffo, ho 42 anni e ho i, qua dentro sono tutti pelati, ma non mii cog***ni, qua c’è gente che bestemmia in, mi vanno a guardare i ...