Andrea Giambruno | “Chi vi dice che io e Giorgia Meloni non ci siamo già sposati?”

traccia un bilancio del suo primo anno da 'first gentleman' e in una intervista esclusiva a Chi , nelle edicole da domani 18 ottobre, dice una frase sibillina: 'Finché ce lo ...Via libera dalla cassazione al ricorso congiunto per separazione e divorzio con un unico atto. La procedura vale anche nelle separazioni consensuali ...A un anno dall’entrata in carica di Giorgia Meloni come presidente del Consiglio, il suo compagno Andrea Giambruno ha rilasciato un’intervista alla rivista Chi in cui parla del suo rapporto con la pre ...