Ancora guai per un’annunciatrice Rai | arrestata per furto | ma il figlio precisa «È malata»

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nuovi problemi per un’ex annunciatrice della Rai che è statacon l’accusa di. Non è la prima volta che la donna finisce nei: nei giorni scorsi, infatti, era già stata assolta in appello per tentata estorsione ai danni della defunta nonna. A prendere le difese della donna, seppur con le dovute ammissioni di colpa,...