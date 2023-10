Amici 23 | momento di sconforto per Elia Fiore | “Mi impegno tanto | ma mi sento un incapace”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Come mostrato nel daytime di23 andato in onda questo pomeriggio,ha avuto undi crisi dopo essersi qualificato all’ultimo posto nella classifica di ballo al termine della quarta puntata. “E’ stata una settimana impegnativa e ed è stato proprio il coronamento oggi“, ha esordito il 25enne confidandosi con Maria De Filippi. Poiha aggiunto: Sono un ballerino a volte diverso dagli altri. Io miveramente, anche per portare qualcosa di ballato. Faccio, secondo me, un percorso col pensiero che è più approfondito. Il fatto di ricercare una storia…Non voglio che passi che ballo solo per esprimere qualcosa di profondo. Sì, mi piacciono quei momenti che elevano la danza come arte, non solo da sfondo ai concerti. Anche i pezzi di ...