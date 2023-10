Amici 23 | Elia in crisi scoppia in lacrime | Maria De Filippi interviene

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il daytime didiDeandato in onda oggi, mercoledì 18 ottobre 2023, si è aperto conFiore ined il motivo è presto detto. Il giovane ballerino è da due settimane negli ultimi posti in classifica e ciò mina tantissimo le sue sicurezze. In piena, pensa da un lato di non riuscire a dimostrare in pieno quanto vale e dall'altro teme addirittura di essere un incapace. "Mi sento un incapace e penso di non stare venendo fuori come vorrei", ha ammesso inche poi ha aggiunto, facendo riferimento a ciò che è successo domenica in puntata: "Oggi è stato devastante avrei solo voluto sotterrarmi ed oggi sto mettendo in dubbio le mie capacità e le mie risorse" Dopo la puntata di domenicaha ...