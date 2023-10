Amazon | nel 2024 arrivano in Italia le consegne con i droni | come funzionano

Leggi su open.online

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Consegna del pacco a casa in appena 30 minuti dall’ordine. Non si tratta di fantascienza, bensì del nuovo (ambizioso) progetto del colosso dell’e-commerce. «Entro le fine dellanceremo lecon il nuovo drone Mk30 ine in Regno Unito», ha annunciato il vicepresidente di Prime Air, David Carbon, in occasione dell’evento diDelivering the Future a Seattle. Il progetto era già stato presentato nel 2013 da Jeff Bezos, il fondatore di. Le primevia drone sono partite alla fine del 2022 in Texas e California con un obiettivo: raggiungere entro 60 minuti dall’ordine clienti selezionati nel raggio di 6 chilometri dai siti logistici. Ma stando alle parole di Carbon,ha deciso di scommettere su un nuovo ...