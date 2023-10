Allerta terrorismo in Francia | riaperta la Reggia di Versailles

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ha riaperto, dopo 3 ore di chiusura, ladi, costretta per la terza volta in 5 giorni ad evacuare i visitatori a causa di un'alla bomba. Le verifiche sono tassative e ...

Ha riaperto, dopo 3 ore di chiusura, la Reggia di Versailles, costretta per la terza volta in 5 giorni ad evacuare i visitatori a causa di un'alla bomba. Le verifiche sono tassative e obbligatorie da venerdi', quando - dopo l'assassinio del professor Dominique Bernard da parte di un ceceno ad Arras - il governo ha innalzato il piano ...

Allerta terrorismo, il governo italiano reintroduce i controlli al confine tra Italia e Slovenia Open

Allerta terrorismo, l'Italia reintrodurrà controlli al confine con la Slovenia Sky Tg24

Ha riaperto, dopo 3 ore di chiusura, la Reggia di Versailles, costretta per la terza volta in 5 giorni ad evacuare i visitatori a causa di ...Cresce l’isteria in Francia mentre lo spettro degli attacchi terroristi di matrice islamica incombe sul Paese e sull’Europa intera: è in questo delicato contesto che è stato segnalato un nuovo allarme ...