Allerta terrorismo | il governo italiano reintroduce i controlli al confine tra Italia e Slovenia

Leggi su open.online

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Sulitalo-sloveno tornano idi frontiera. Già adottato nell’area Schengen – riporta una nota di Palazzo Chigi – è stato comunicato dal ministro Piantedosi alla vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas, al commissario europeo agli Affari interni Ylva Johansson, alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea Thérèse Blanchet e ai ministri dell’Interno degli Stati membri Ue e dei Paesi associati Schengen. Dopo l’attacco condotto nei confronti di Israele, spiega il, e la «costante pressione migratoria cui l’è soggetta, via mare e via terra (140 mila arrivi sulle costene, +85% rispetto al 2022)» si è optato per questa soluzione. In Friuli Venezia Giulia, dall’inizio dell’anno, sono ...