... Nantes, Bordeaux e Montpellier, in mattinata sono entrati in stato die alcuni nuovamente ... Abbiamo deciso di non andare avanti con gli MTVdel 2023 per prudenza nei confronti delle ...

Allerta Ema: in Ue e GB confezioni di antidiabetico falsificate TGLA7

Farmaci. Ema lancia allerta su anti-diabete Ozempic in penne pre ... Quotidiano Sanità

Gli MTV Europe Music Awards sono stati cancellati per motivi di sicurezza legati alla guerra in corso tra Israele e Hamas. Lo show che si tiene annualmente è stato annullato come risultato «dell’insta ...L’Europa alle prese con allarmi bomba. Anche ieri è stata una giornata ad alta tensione, soprattutto perla Francia dove sono scattate ...