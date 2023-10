Allenamento Napoli | De Laurentiis è tornato a Castel Volturno

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) A pochi giorni dalla sfida contro l’Hellas Verona, la squadra sta tornando a Castel Volturno dopo la sosta: il report. Manca sempre meno alla delicata sfida di sabato pomeriggio contro l’Hellas Verona. Il, dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina ha bisogno necessariamente di tornare alla vittoria. Ne ha bisogno anche Rudi Garcìa che deve necessariamente riacquisire la fiducia di Dee dei tifosi. Report, le ultime da Castel Volturno Dopo la sosta per le Nazionali i big azzurri stanno rientrando a scaglioni a Castel Volturno. Non tutti sono ancora al top dopo le fatiche di queste settimane. Report(LaPresse) – Spazio.itLa squadra si è ritrovata quest’oggi al Konami Training Center di Castel ...

...neanche contro il PSG al 'Parc des Princes' mercoledì 25 e domenica 29 in casa del. Una ... Oggi Pioli ha diretto il secondodalla ripresa di ieri, ancora ovviamente a ranghi ridotti ...

Napoli, report allenamento 17 ottobre SSC Napoli

Allenamento mattutino per il Napoli: le ultime su Anguissa, Osimhen e Juan Jesus Fantacalcio ®

Nel giorno in cui nello spogliatoio di Garcia rientrano diversi giocatori dopo la sosta nazionali, Aurelio De Laurentiis si è presentato a Castel Volturno per seguire l'allenamento della squadra. Il ...Il massimo dirigente azzurro è stato tutta la giornata a Castel Volturno. Rientrati altri quattro nazionali Giornata di lavoro per il Napoli che si proietta al match di sabato con il Verona, in ...