Allarme terrorismo sulla rotta balcanica | Meloni sospende Schengen con la Slovenia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tornano i controlli alla frontiera con la. L'attentato di matrice islamica a Bruxelles e le notizie che arrivano dalla Striscia di Gaza spingono il governo italiano rafforzare la sicurezza a est,principale porta di ingresso per i migranti provenienti dalla. "Con il ministro degli Interni Matteo Piantedosi abbiamo comunicato la decisione in sede europea", scrive Giorgiasui social, spiegando che la "sospensione del Trattato dilibera circolazione in Europa si è resa necessaria per l’aggravarsi della situazione in Medio Oriente, l’aumento dei flussi migratori lungo lae soprattutto per questioni di sicurezza nazionale e me ne assumo la piena responsabilità". Secondo ...

... ma l'è caduto nel vuoto. Abdesalem Lassoued è infine stato ucciso nella mattina del 17 ... negli ultimi 20 anni si sono contati oltre 370 morti per gli attacchi delislamico nel ...

Allerta terrorismo in Europa, evacuati diversi aeroporti in Francia per allarme bomba Sky Tg24

Nuovo allarme terrorismo in tutta la Francia: evacuati sei aeroporti e la Reggia di Versailles. Allerta bomba anche in ... Open

Tel Aviv, 18 ott. (askanews) - Le sirene dell'allarme risuonano per le strade di Tel Aviv, in Israele, interrompendo una cerimonia di preghiera per i morti e i dispersi israeliani in piazza Dizengoff ...L’Italia introdurrà a partire dal 21 ottobre per un periodo di dieci giorni controlli alle frontiere con la Slovenia a seguito della minaccia di azioni viole ...