Allarme terrorismo | evacuati aeroporti e | per la terza volta | la Reggia di Versailles VIDEO

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Pubblicato il 18 Ottobre, 2023 Minacce di presenza di ordigni sono giunte in mattinata a diversifrancesi, che sono statiper verifiche.E’ successo negli scali di Lille, Lione e Tolosa, che sono stati, secondo BFM TV. Nessun aereo decolla al momento daglicoinvolti, fa sapere la Direzione generale dell’aviazione civile. Per quelli atterrati, in alcuni casi i passeggeri sono stati sbarcati in attesa delle verifiche, in altri casi sono stati invitati a pazientare all’interno degli aerei. Anche l’aeroporto di Nizza aveva ricevuto una minaccia ma l’allerta è già terminata: si trattava d un bagaglio abbandonato che è stato prontamente rimosso. MILANO, SU FACEBOOK IL GIURAMENTO ALL’ISIS: DUE ARRESTI PER) L’aeroporto di ...

AGI - La Reggia di Versailles , in Francia, è stata nuovamente evacuata per la minaccia di una bomba . Lo riporta Bfmtv. L'evacuazione riguarda il castello e l'intera tenuta. Versailles aveva già ...Resta altissima l’allerta terrorismo in Europa, dopo l’attentato di Bruxelles e dopo quello compiuto ad Arras, in Francia, con l’uccisione di un professore di liceo. Nuove minacce sono arrivate ...Paura in tutta Europa per i continui allarmi bomba: a Berlino molotov contro una sinagoga. In Francia evacuati sei aeroporti.