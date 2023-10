Allarme terrorismo a Viterbo | ma era un video trap

Leggi su agi

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) AGI - Le riprese per undi musicacon comparse armate e vestite di nero come spesso fanno i terrorististi islamici, hanno causato, nel quartiere Pilastro, dove una donna ha richiesto l'intervento della polizia. La questura, ricevuta la segnalazione, ha fatto scattare immediatamente il piano coordinato di controllo del territorio, inviando pattuglie sul posto e nelle zone più sensibili della città, anche in considerazione della delicata situazione internazionale. Quando la squadra volante è giunta sul posto, ha trovato diversi giovani vestiti con una tunica di colore nero che, armati di pistola e fucile mitragliatore, fronteggiavano un loro coetaneo in tunica bianca. Una quindicina di giovani, che hanno impaurito i passanti. In realtà, si trattava della messa in scena di un ...