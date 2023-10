Allarme per l' oro verde | dimezzata di netto la raccolta delle olive Produttori in ginocchio

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Giacomo Falchi, referente Cia per Firenze e l'Empolese Valdelsa: 'Alla fine quello che resterà sarà un margine bassissimo di vendita. Mentre tutte le spese di coltivazione non saranno compensate'

Respira profondamente ed è visibilmente preoccupato: 'Mi dicono che stanno evacuando la scuola ebraica di Romaunbomba' annuncia e poi svela i motivi della sua concitazione 'Lo dico ...Ringraziamo il ministro Matteo Salvini e il ministro Giancarlo Giorgetti e tutta la struttura ministeriale che ha lavorato per ottenere questo importante traguardo che andrà a supporto delle imprese e ...La bimba appena nata abbandonata sotto una macchina ad Osilo, in Sardegna, è stata ritrovata dalla nonna la quale ha dichiarato di non essersi mai ...