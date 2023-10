Allarme-bomba nel Ghetto ebraico di Roma | studenti spostati ma era un' esercitazione

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) « Voglio informare che quanto avvenuto questa mattina presso la scuola di Portico d’Ottavia è stata un’. Grazie a tutti». Lo dichiara Raffaele Rubin, assessore alla comunicazione della comunità ebraica di, in un breve punto stampa in via Portico d’Ottavia, dove questa mattina era scattato l’per un presuntoin una scuola. La scuola della comunità...

In diversi aeroporti nazionali è scattato l', provocando panico gli addetti ai lavori e i passeggeri. Ad essere interessati, come riporta BfmTv, sono gli scali di Nizza, Lille, Tolose e ...Minacce di presenza di ordigni sono giunte in mattinata a diversi aeroporti francesi, che sono stati evacuati per verifiche. E’ successo negli scali di Lille, Lione e Tolosa, che sono stati evacuati, ...Gli scali evacuati questa mattina, secondo fonti della polizia, sarebbero sei in totale, dopo aver ricevuto pesanti minacce via email ...