Allarme bomba nel ghetto ebraico di Roma | evacuata una scuola

Verifiche in corso. Nizza ha già riaperto, era un bagaglio abbandonatoLa Comunità ebraica di Roma precisa che quanto avvenuto questa mattina alla scuola del Portico d’Ottavia era un’esercitazione e quindi l’allarme bomba era fittizio e l’evacuazione della scuola ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...