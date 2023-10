Allarme bomba in sei aeroporti francesi e a Ostenda in Belgio

Pochi minuti fa è stato lanciato unper una presuntanella scuola ebraica al Portico di Ottavia ma poi è stata diffusa l'informazione che si trattava di un'esercitazione. In questo ...Minacce di presenza di ordigni sono giunte in mattinata a diversi aeroporti francesi, che sono stati evacuati per verifiche. E’ successo negli scali di Lille, Lione e Tolosa, che sono stati evacuati, ...Gli scali evacuati questa mattina, secondo fonti della polizia, sarebbero sei in totale, dopo aver ricevuto pesanti minacce via email ...