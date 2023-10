“All’apice della mia carriera di dirigente d’azienda ho mollato tutto per dedicarmi alla meditazione” | cos’è la Yolo Economy e perché spopola soprattutto tra i giovani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Negli ultimi vent’anni ho avuto la possibilità di incontrare migliaia di persone con cui ho condiviso i benefici. Tra queste, molte hanno deciso di affrontare un cambio di vita radicale. Una trasformazione nelle abitudini alimentari, nella qualità delle relazioni, nella sfera sessuale, nel tipo di lavoro e nel modo di affrontare la vita in generale. Io stesso trent’anni fa ho vissuto il medesimo processo trasformativo, che mi ha portato a rinunciare per due volteuniversitaria e a molte opportunità che mi sono state offerte. Oggi, solo in Italia, sono milioni le persone che attraversano questa esperienza, tanto da dar vita non solocosiddetta “”, ma anche“Passion”, la ...