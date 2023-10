(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Alberto Bertoli è logopedista presso la Casa del Sole e opera quotidianamente all'interno dei progetti riabilitativi'ente. Bertoli proporrà lo show 'Due voci attorno a un fuoco', in cui l'artista ...

- In -' è un concerto come risposta al bisogno e desiderio di una reale integrazione tra i cittadini, perché non vi sia una distinzione tra persone di serie A e di serie B. Con questo ...

"All-In-Rock", al PalaUnical di Mantova una serata di musica all'insegna dell'inclusività TGCOM

Venerdì sera al Pala Unical "All-in-rock", il concerto integrato con ... Mantovauno.it

18 ott 2023 - L’elenco fatto dal cantante dei Led Zeppelin in un’intervista a BBC6. Brani noti e altri da scoprire ...Carla Bley, una delle più importanti compositrici e pianiste jazz del Novecento, spesso associata all’avanguardia e al free jazz degli anni Sessanta e ricordata in particolare per l’album Escalator ov ...