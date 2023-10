Alfio Gherardi di Vivere dice la sua su Beatrice Luzzi | “Lei come Eva Bonelli”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Fabio Mazzari ha vestito i panni del personaggio diper la soapdal 1999 al 2008 stringendo anche una storia d’amore clandestina con Eva, ex fidanzata di suo figlio Andrea. Lasappiamo, è stata interpretata magistralmente dache è attualmente nella casa del Grande Fratello. Per questo motivo il settimanale Chi ha contattato l’attore per avere una sua opinione in merito allaal Grande Fratello e alla sua storia d’amore con Giuseppe Garibaldi. Proprio lui, che conha avuto “una storia d’amore” seppur nella finzione. “Se fossi Giuseppe Garibaldi mi innamorerei certamente di una...