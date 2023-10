Alessandra scomparsa da 4 mesi | poco fa la svolta nel caso

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Pubblicato il 18 Ottobre, 2023 Sono tantissimi i casi di persone scomparse in Italia che cadono in un buco nero e delle quali non si hanno più notizie. Uno dei casi più eclatanti è quello della piccola Kataa Firenze, una vicenda torbida e piena di ombre che recentemente si è arricchita di nuovi particolari. Ilviene seguito con grande attenzione dalla trasmissione “Chi l’ha visto?” di Federica Sciarelli, che si occupa di tanti altri casi di persone scomparse come quello diOllari, sparita senza lasciare alcuna traccia da quasi 4. Il mistero delladiOllariOllari, 53 anni, èlo scorso 29 giugno quando, secondo la denuncia del compagno Ermete Piroli, è uscita da casa ...