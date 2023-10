Al via Welfair 2023 | il mondo della salute alla Fiera di Roma 

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Ilsanità 'in vetrina'di Roma. Si è aperta oggi, il nuovo format che riunisce tutti gli attori del settore: dgovernance pubblica alle associazioni delle professioni sanitarie passando per agenzie pubbliche, aziende sanitarie, scienziati, Irccs e ospedalità convenzionata e privata. Una 3 giorni con 40 tavoli e oltre 200 relatori. "ladedicata al benessere e, rappresenta una straordinaria opportunità di dialogo per tutti gli attori del sistema-sanità", ha detto il presidenteRegione Lazio, ...