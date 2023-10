Al via esercitazioni militari Arabia Saudita-Cina sullo sfondo della crisi israeliana

A cura di Ludovica Passeri Il 7 ottobre, alle prime luci dell'alba, i terroristi di Hamas hanno condotto un attaccoaria e una serie di assaltiterra in territorio israeliano, riaccendendo ...

Al via in Italia l'esercitazione nucleare della NATO Steadfast Noon ... Geopop

Esercitazione nucleare della Nato in Italia e Crazia, al via la “Steadfast Noon” con aerei da… Il Fatto Quotidiano

A Rossiglione (Genova) si è svolta un’esercitazione che ha simulato un evento alluvionale. I quattro comandi dei Vigili del fuoco della Liguria ...“I consiglieri comunali di maggioranza hanno presentato una mozione per sospendere la Ztl in via Roma (tratto stazione centrale – via Cavour), Palermo, in entrambe le direzioni, al fine di decongesti ...