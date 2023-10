Al forum sulla Via della Seta | Putin ruba la scena a Xi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La due-giorni del terzoBelt and Road Initiative si è chiusa oggi a Pechino. La partecipazione di numerosi esponenti internazionali in rappresentanza di 140 Paesi diversi ha reso questa kermesse un consesso importante per discutere sì del futuroNuova Viae dei progetti collegati, ma anche di tante altre questioni rilevanti sullorio globale. Anche se non nella forma di un grande consesso multilaterale, quanto piuttosto in una serie di singoli incontri bilaterali concatenati l’un l’altro. E a prendersi il ruolo del protagonista, anziché il padrone di casa Xi Jinping, è stato il presidente russo Vladimir. Per l’inquilino del Cremlino, su cui pende un mandato di cattura emesso dalla Corte Penale internazionale per la deportazione ...