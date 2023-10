Airola | non solo l’incendio in cella | un tentativo di fuga e 7 casi di scabbia

Leggi su anteprima24

Un detenuto minorenne ha incendiato la suanell'Ipm die atri due approfittando del trambusto che ne è seguito hanno tentato la, sventata dall'intervento dei poliziotti penitenziari, uno dei quali ha in seguito subito l'aggressione da parte di un ulteriore detenuto. E' il sindacato Sappe in una nota a descrivere la "serata di paura ed altissima tensione" vissuta nell'istituto penale per minorenni del beneventano. Il ragazzo che ha appiccato soffrirebbe di "evidenti problemi psichiatrici" e si sarebbe già reso protagonista in passato di comportamenti analoghi, come sostiene Sabatino De Rosa, vicecoordinatore regionale per il settore minorile della Campania del Sappe. Le fiamme sono state spente dagli agenti della Polizia Penitenziaria che hanno anche messo in sicurezza gli altri detenuti dopo ...