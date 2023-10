Airbnb senza controlli a Città del Capo

Il ministero del turismo ha fatto sapere di aver intenzione di coinvolgereper sviluppare delle normative per il settore. Al momento, la ministra Patricia De Lille afferma di non aver ...Una donna ha preso in affitto un appartamento di lusso sulle colline di Los Angeles tramite Airbnb e, dopo il periodo concordato, si è rifiutata di andarsene. Ha insistito sul suo diritto di rimanere ...In Italia, in Europa e nel mondo si discute, ormai da qualche anno, di come regolare la proliferazione degli affitti brevi in particolare in seguito al boom di AirBnB e piattaforme similari, con alcun ...