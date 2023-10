Agrorinasce e UniVanvitelli insieme per la salvaguardia dell’ambiente

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Santa Maria la Fossa. Si terrà il 20 ottobre 2023 alle ore 17:00 presso il Centro di Educazione e Documentazione Ambientale Pio La Torre di Santa Maria La Fossa, località Ferrandelle, la presentazione del progetto RiduciN “Tecnologie per la depurazione degli effluenti zootecnici”. Il progetto, finanziato dalla Regione Campania, è stato promosso dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche dell’Università L. Vanvitelli in collaborazione con, e si incentra sulla gestione sostenibile, efficiente e rispettosadei reflui prodotti dalle aziende zootecniche. La presentazione del progetto si svolgerà in un luogo simbolico, presso il “C.E.D.A. Pio La Torre”, bene confiscato a Francesco Schiavone “Sandokan”, e cheha valorizzato insediando il primo impianto pubblico di ...