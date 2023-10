Agroalimentare | Fipe-Confcommercio | necessaria una politica di filiera

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) (Adnkronos) – “La fotografia scattata dal rapporto presentato oggi da Ismea ci restituisce l’immagine di un settore, quello, fondamentale per l’economia del nostro Paese. La ristorazione, terminale di una catena fatta da agricoltori, allevatori, pescatori, casari e altri produttori artigianali e industriali da cui vengono acquistati oltre 20 miliardi di euro di prodotti, gioca un ruolo strategico in questa partita. E’ uno strumento di selezione, promozione e valorizzazione delle nostre eccellenze enogastronomiche, vetrina del ‘food in Italy’, oltre che sbocco importante delle produzioni nazionali”. Lo ha detto il presidente diLino Enrico Stoppani, durante il suo intervento in occasione della presentazione del rapporto Ismea sull’italiano. “È arrivato il momento per ...