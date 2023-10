... l'assessore in quota Lega ai Lavori Pubblici di'dimissionato' dal sindaco Antonio ... 24 anni in primo grado per associazione camorristica , ritenuto uno dei capi delMoccia al termine ...

Afragola, clan Moccia: confisca da 6 milioni al cugino del boss ilmattino.it

Clan Moccia, confiscati beni per sei milioni a un cugino dei boss: ci sono società e immobili Corriere

Scacco al clan Moccia: confiscati beni per 6 milioni di euro al cugino dei boss. Gli agenti della Sezione Misure di Prevenzione Patrimoniali della Divisione Polizia Anticrimine e del commissariato di.L'uomo è già in carcere ed ha precedenti per associazione per delinquere, tentata estorsione, violazione delle norme riguardanti interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine, turbat ...