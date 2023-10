AEW | La wrestler della AEW Taya Valkyrie si traveste da Hamburglar

Leggi su aewuniverse

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Con Halloween alle porte la stellaAEWha pubblicato un post su twitter travestita da, il ladro preferito di McDonaldland.” Fino a questo momento, McDonald’s non ha ancora risposto alla foto condivisa per la prima volta su X martedì pomeriggio. L’ex stella di Impact Wrestling e MLW non è nuova al cosplaying; in passato si è vestita come Barbie, Rainbow Brite e più recentemente come una “cheerleader non morta“. Stole your happy meal….more photos at https://t.co/fPih2LceIG by Justin Cotterell Set design by April Dais pic.twitter.com/7Aa6C5VC2J—(@the) October 17, 2023, ex quattro volte campionessa AAA Reina de Reinas, ha firmato con la AEW nel marzo scorso e ha ...