Adele | “Ho smesso di bere 3 mesi fa e perso 45 chili”

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) (Adnkronos) –rivela di averditrefa. A dare la notizia in esclusiva è il Daily Mail. La cantautrice inglese di 35 anni, però, avrebbe anche aggiunto che le manca l’alcol e di aver esagerato, soprattutto, durante il lokdown. “Sono arrivata aanche quattro bottiglie di vino al giorno” ha detto al tabloid britannico, aggiungendo che il problema l’ha accompagnata per tutta la sua giovinezza. Durante un concerto a Las Vegas l’artista aveva già toccato l’argomento, spiegando come fosse dimagrita di 45, semplicemente eliminando l’alcol dalla propria vita. L'articolo proviene da Italia Sera.