Addio Carla Bley | ma le sue geniali composizioni restano immortali

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Una sera di tanti anni fa, al festival jazz di Skopje, alla fine del concerto della Liberation Music Orchestra,si lamentò simpaticamente con Charlie Haden di esser stata costretta dagli altri musicisti a fare un solo di piano in conclusione di “We Shall Overcome”. Non si sentiva un’improvvisatrice, e in effetti non lo era. Non aveva certo la tecnica o lo swing dei grandi pianisti jazz. Si limitava spesso ad accompagnare i pezzi, lasciando agli altri musicisti il compito di improvvisare sulle sue. Ma– mancata ieri nella sua abitazione di Willow, New York, a ottantasette anni, per complicazioni derivanti da un tumore al cervello – compensava la mancanza di tecnica pianistica con una straordinaria capacità di composizione e arrangiamento. I suoi lavori per orchestra ...