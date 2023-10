(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di un’icona. A 84 anni ci ha lasciato, l’indimenticabile interprete dellaBouchard, amata dai fan di. La notizia della sua morte è stata annunciata da Kathryn Leigh Scott, sua collega di lunga data nella serie gotica degli anni ’60 e nell’adattamento cinematografico diretto da Tim Burton. “Ho una triste notizia… la mia bellissima e amata amicaè morta giovedì 12 ottobre. Ho il cuore spezzato, come tutti noi che l’abbiamo conosciuta e amata”, ha scritto Kathryn Leigh Scott. La famiglia diha riferito che l’attrice è deceduta pacificamente nel sonno, nella sua casa a Topanga Canyon., ...

la mia bellissima e amata amicaParker è morta giovedì 12 ottobre. Ho il cuore spezzato, come tutti noi che l'abbiamo conosciuta e amata ", ha scritto la Scott. L'attrice secondo le notizie ...

Addio a Lara Parker, la strega Angelique in Dark Shadows ilGiornale.it

Lara Parker è morta, addio alla star di Dark Shadows Everyeye Serie TV

Lara Magoni ricorda il concittadino Diego Bertocchi scomparso a soli 35 anni per una grave malattia: "In paese e nei nostri cuori lasci una traccia indelebile" ...Le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 ottobre 2023 su Rai 3 rivelano che Viola è bisognosa di sfogarsi, mentre Damiano è ancora esposto ad un grande pericolo. Lara, invece, ...