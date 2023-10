Così, secondo quanto riporta Il Messaggero, il patron della Lazio, Claudio Lotito, in merito ad alcune voci circa l'diImmobile e il suo trasferimento in Arabia Saudita. "C'è anche una ...

Il basket perde il suo presidente: addio Ciro Melillo Orticalab

Addio a Ciro Melillo, il cordoglio dell'ASD Felice Scandone anteprima24.it

In seguito all'addio al reality da parte di Heidi Baci, Massimiliano Varrese si lascia andare a un lungo sfogo con Beatrice Luzzi, esprimendo il suo rammarico.Annuncio a sorpresa dall'Argentina. Dopo il Mondiale vinto in Qatar, Angel Di Maria ha annunciato il suo addio alla nazionale Albiceleste, ma non subito. L'attaccante attualmente in forze ...