Addio a Carla Bley | pianista e first lady del jazz

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il mondo deldicealla sua: la celebre, autrice di alcune delle composizioni più amate del canone, è morta a 87 anni nella sua casa di Willow, un villaggio nelo stato di New York. Lo ha annunciato il terzo marito e stretto collaboratore Steve Swallow . La causa sono state complicazioni per un tumore al cervello. In una carriera di sei decenni come...