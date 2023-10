Acerbi | «E’ mancata la difucia Ci serviva una cosa in più»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Francescoha così parlato dopo la sconfitta dell’Italia a Wembley: le dichiarazioni del difensore azzurro Francescoha così parlato a Rai Sport dopo Inghilterra-Italia. LE PAROLE – «Primo tempo abbastanza bene, ma mancava la fiducia in noi stessi. Loro hanno fatto poco oltre al rigore. Nel secondo tempo abbiamo iniziato non al meglio e poi la situazione si è fatta difficile.più attenzione e più cattiveria. Si può sbagliare, ma serve più voglia di così. Anche Kane veniva a difendere, si deve fare di più per valere certe cifre».