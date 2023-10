Acer presenta i nuovi laptop Chromebook Plus

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)ha annunciato il lancio dei, che comprende il515 e il514, entrambi progettati per offrire funzionalità avanzate e un design eleganteha introdotto duemodelli di portatili, noti come, cheno una serie di nuove funzionalità avanzate. Questidispositivi sono dotati di un insieme di aggiornamenti, compresi processori potenti, display ad alta risoluzione e fotocamere migliorate, che migliorano l’esperienza per gli utenti. Inoltre, queste funzionalità includono servizi basati sull’intelligenza artificiale ...

Per le aziende,offreChromebook Plus Enterprise 515 eChromebook Plus Enterprise 514, dotati di Chrome Enterprise Upgrade, che abilita funzionalità professionali integrate di ChromeOS.

L'azienda Acer ha annunciato il lancio dei suoi nuovi laptop Chromebook Plus, che comprende il Chromebook Plus 515 e il Chromebook Plus 514.