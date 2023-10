Accordo strategico Mimit-Anfia per la transizione dell’automotive

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Firmato oggi a Roma un piano di lavoro condiviso con le priorità di intervento per accelerare la riconversione produttiva e rafforzare la competitività della filiera italiana Roma, 18 ottobre 2023 – Per gestire in maniera coordinata e razionale le sfide dellaecologica della filiera automotive italiana al 2030 e al contempo promuovere crescita e possibilità d’impiego in un settore, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il Presidente diRoberto Vavassori hanno sottoscritto oggi a Palazzo Piacentini un protocollo d’intesa che identifica le priorità di intervento a sostegno degli investimenti delle imprese nei prossimi anni.L’obiettivo condiviso del piano di lavoro è quello di stimolare l’incremento della produzione nazionale per raggiungere volumi superiori al milione ...