“Abbiamo scoperto tutto” Grande Fratello | si spiega l’uscita di Heidi Baci E non solo

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Con le sue new entry, il mitico Giampiero Mughini e l’atletica Jill Cooper, le avventure nell’appartamento di Cinecittà continuano a prendere forma. Eppure qualcosa continua a far riflettere e preoccupare tutti i concorrenti del2023, la serenità di. Emerge una segnalazione sul suo conto, è fidanzata? Naturalmente per il momento si può esclusivamente parlare di una segnalazione e, attorno al GF 2023 e a tutte le precedenti edizione del reality, di simili ne gravitano sempre molte. Dopo la visita del padre e il duro attacco a Massimiliano Varrese, due eventi che l’hanno condotta al ritiro, si parla di forse fidanzato., la scoperta sudopo la clamorosa uscita Non se lo sarebbe aspettato ...