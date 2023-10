A Napoli nasce la scuola del presepe tradizionale partenopeo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiC’è la lavandaia e la zingara, il cacciatore e il pescatore, i venditori di cibo, il mendicante, il cieco, lo zoppo e l’immancabile Benino, il pastore dormiente sotto il cielo stellato, e dal suo sognola rappresentazione. Sono alcune figure deldel ‘700 napoletano e ogni singola statuina, ambientazione, decoro, rivela una simbologia che va oltre la raffigurazione della Natività. Un patrimonio di arte e conoscenza che ora si potrà imparare a, grazie a un ambizioso progetto di sviluppo del centro storico disostenuto da NIAF (National Italian American Foundation) in collaborazione con il Comunee con la Fondazione CON IL SUD, che avvia così la sua strategia di raccolta fondi negli USA. Secondo quanto ...

