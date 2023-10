A Gaza vanno ripudiati i crimini e fermato il genocidio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Varie centinaia sono le vittime innocenti del bombardamento israeliano dell’ospedale “La famiglia araba” di. L’attacco è stato apertamente rivendicato dal portavoce di Netanyahu con un post fatto prontamente sparire, in cui si faceva riferimento alla circostanza che Hamas si sarebbe servito dell’ospedale come di una propria base, giustificazione ovviamente sprovvista di ogni validità alla luce del diritto internazionale vigente e soprattutto di quel suo settore denominato “diritto umanitario”. Quest’ultimo, come e peggio che nel conflitto ucraino, viene fatto quotidianamente a pezzi da tutte le parti a questo feroce e crudele conflitto, insieme ai corpi di donne, bambini e altri civili innocenti. Ma nessuna equidistanza è possibile. Intanto per l’evidente sproporzione tra i mezzi a disposizione delle parti combattenti. Ma poi, e soprattutto, perché la causa ...